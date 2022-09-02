Варшава, , 13:27 — REGNUM Польша оспаривает немецкое влияние в ЕС и опирается при этом на Лондон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Граница Польши и Германии Kapsuglan

«Польша желает получить политический кешбэк от той роли, которую она занимает в системе взаимоотношений ЕС — киевский режим», — заявил эксперт.

По словам политолога, немцы недавно «сами ужаснулись, узнав что польская армия по многим параметрам обходит немецкую».

Находясь под патронажем Лондона и выступая центром нового военно-политического блока в Восточной Европе Варшава бросает вызов Берлину, намекая на общеевропейское первенство, — полагает Бредихин.

«Репарации это один из немногих инструментов воздействия, вот только в ответ Берлин может напомнить про земли западной и северо-восточной Польши, входившие до войны в состав Германии» — заключил эксперт.

Напомним, что МИД Германии резко отверг запрос польской стороны на 1,3 триллиона евро репараций за потери, понесенные Польшей во Вторую мировую войну.