Москва, 2 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. За три летних месяца 2022 года отдыхали в рубежных странах почти 3,5 млн российских туристов. Первое место среди летних зарубежных направлений заняла Турция (60%), сообщили 2 сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у моря

На втором месте в зарубежном топе оказалась Абхазия — доля продаж летом составила 23% от всех оформленных в турагентствах туров. На третьем — Объединённые Арабские Эмираты (5%). Затем следуют Египет (3%) и Мальдивы (2%).

Также в топ-10 по продажам летних туров российским гражданам на отдых за границей вошли (по убыванию количества бронирований): такие стран, Таиланд, Сейшелы, Шри-Ланка и Катар (суммарно 7%).

ИА REGNUM ранее сообщало, что жители России начали относиться к путешествиям с опаской.

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