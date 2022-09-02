Москва, , 11:13 — REGNUM Попытки драматизировать ситуацию вокруг еврейского агентства «Сохнут» контрпродуктивны, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак в опубликованном 2 сентября интервью РИА Новости.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что судебный процесс в отношении «Сохнута» начался из-за систематического нарушения законов этой организацией. Вместе с тем российская сторона настроена на дальнейшее поступательное развитие отношений с Израилем.

«В связи с этим считаем неоправданными и контрпродуктивными попытки драматизировать эту ситуацию и проецировать её на весь комплекс многоплановых российско-израильских отношений, которые традиционно носят дружественный характер», — сказал Кинщак.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Басманный суд Москвы зарегистрировал иск о ликвидации российского представительства агентства «Сохнут». Оно занимается репатриацией в Израиль, помогает репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведёт образовательные и молодёжные программы.

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