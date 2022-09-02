Дублин, 2 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Ирландский актёр Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге») присоединился к актёрскому составу кинокомикса «Джокер: Безумие на двоих». Об этом сообщило издание Deadline 1 сентября.

Цитата из к/ф «Джокер». Тод Филлипс США. 2019 Джокер

В настоящий момент неизвестно, какая именно роль достанется Глисону в предстоящей картине. Съёмки сиквела планируют начать в декабре 2022 года, а его премьера в кинотеатрах запланирована на 4 октября 2024-го — спустя пять лет после выхода первой части.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Мартин Скорсезе участвует в работе над сиквелом «Джокера». Ожидается, что известный постановщик выступит продюсером будущей ленты.