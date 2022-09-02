Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Средняя продолжительность жизни в Санкт-Петербурге к 2025 году должна возрасти до 74,5 лет. Об этом свидетельствуют данные врио председателя комитета по инвестиционной политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова, представленные на заседании правительства города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пенсионер Полина Серова © ИА REGNUM

В допандемийном 2019 году средняя продолжительность жизни петербуржцев составляла 76 лет, однако этот показатель существенно сократился из-за эпидемии коронавируса. Сейчас он составляет 74 года. За три года продолжительность жизни в Петербурге должна возрасти на полгода.

Также сформирован прогноз по коэффициентам рождаемости и смертности в Северной столице. В 2023 году они должны составить 8,7% и 13,4%, в 2024 — 8,5% и 13,2%, а в 2025 году — 8,4% и 12,9%. Как можно заметить, естественная убыль населения по-прежнему превалирует над приростом. Однако коэффициент смертности, как ожидается, несколько снизится.

Напомним, что по прогнозу председателя комитета по здравоохранения Дмитрия Лисовца, средняя продолжительность жизни в Петербурге к 2030 году должна составить 79,6 лет.

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