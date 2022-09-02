Нью-Дели, , 11:05 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил кампанию, цель которой — превратить третью по величине экономику Азии в мастерскую для всего мира. Теперь Индия хочет сделать шаг вверх по производственной цепочке создания стоимости и начать производить у себя полупроводники в условиях создавшегося глобального дефицита. Об этом 2 сентября пишет Financial Times.

Полупроводники Mentor.com

Правительство Моди предложило стимулы на сумму $10 млрд, чтобы склонить производителей к открытию новых заводов по производству полупроводников и поощрить инвестиции в смежные отрасли, такие как производство стекла для дисплеев.

Стремление Индии войти в бизнес по производству микросхем пришлось на период растущей торговой и геополитической напряженности. Пандемия COVID-19 нарушила глобальные поставки микрочипов и заставили компании и правительства разных стран искать альтернативные источники производства. Индия предлагает себя в качестве альтернативного технологического и демократического центра Китаю.

В случае успеха индийская индустрия по производству микросхем может принести стране огромную прибыль, обеспечивая быстро растущий мировой спрос, а также потребности внутренней промышленности в компьютерах, бытовой технике и автомобилях, которые она уже производит.

«С точки зрения геополитики, Индия привлекательна… Мы всё больше становимся одним из крупнейших потребителей полупроводников за пределами США и традиционных рынков», — сказал министр Индии по электронике и информационным технологиям Раджив Чандрасекар.

Производители выстраиваются в очередь за предложенными $10 млрд. Сингапурская группа IGSS Ventures подписала меморандум с правительством штата Тамилнад, результатом которого, вероятно, строительство завода в течение трех лет. Израильская группа ISMC, совместное предприятие израильской Tower Semiconductor и базирующейся в Абу-Даби Next Orbit Ventures, подписала письмо о намерениях со штатом Карнатака о строительстве завода по производству микросхем стоимостью $3 млрд. А тайваньская компания Foxconn объединилась с индийской группой Vedanta для строительства завода по производству полупроводников в штатах Гуджарат и Махараштра.

Исполнительный директор Foxconn Янг Лю заявил в августе на встрече с инвесторами, что группа «будет активно расширяться» в Индии и добавил: «Мы считаем, что Индия будет играть очень важную роль в будущем».

Однако даже учитывая геополитические преимущества Индии, ее дальнейший путь не будет гладким, и не в последнюю очередь потому, что Европа, Великобритания, США и многие другие страны также выделяют миллиарды на производство микросхем, что, по мнению аналитиков, приведет к увеличению глобальных мощностей. Чтобы иметь хоть какой-то шанс достичь своей цели, Индии необходимо действовать исключительно быстро и решительно.

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