Ходейда, Йемен, 2 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Группировка йеменских повстанцев «Ансаралла», члены которой также известны как хуситы, провела военный парад. Об этом 2 сентября сообщает официальный телеканал хуситов.

@army21ye Хуситы парад

По последним данным, в военном параде, который получил название «Обещание будущей жизни», приняли участие более 20 000 человек. В состав парадных расчётов вошли подразделения пятого военного округа повстанцев, дислоцирующегося в городе Ходейда, а также бойцы военно-морских и военно-воздушных сил. Последние представили ряд имеющихся у них на вооружении беспилотников различных моделей.

В частности, хуситы показали свою новую ракету Falq-1, предназначенную для поражения кораблей противника на расстоянии в сотни километров. Кроме того, на параде была продемонстрирована бронетехника, танки, сухопутное и морское вооружение различных типов.