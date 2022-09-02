Кызыл, 2 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

(сс) jarmoluk Ливень

По данным синоптиков, вечером второго сентября и в течение суток третьего числа по республике ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы и град. Шквалистый ветер местами усилится до 25 метром в секунду.

В связи с этим жителям рекомендовано поставить машину в гараж или припарковать её вдали от деревьев и различных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте нахождения рядом с деревьями и разнообразными сооружениями повышенного риска», — отметили в ведомстве.

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