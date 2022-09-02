Энергодар, Бывш. УССР, 2 сентября 2022, 11:02 — REGNUM Боевики ВСУ нанесли три огневых удара по территории Энергодара вечером 1 сентября после ухода большей части миссии МАГАТЭ, сообщил глава администрации города Александр Волга.
По его словам, 1 сентября во время приезда и нахождения миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС киевские каратели нанесли удар по тепловой электростанции, два непосредственно удара по паромной переправе, которая тоже находится на территории ТЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, работу на Запорожской АЭС продолжают восемь специалистов МАГАТЭ.