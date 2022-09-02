Энергодар, Украина, 2 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Боевики ВСУ нанесли три огневых удара по территории Энергодара вечером 1 сентября после ухода большей части миссии МАГАТЭ, сообщил глава администрации города Александр Волга.

Запорожская АЭС

По его словам, 1 сентября во время приезда и нахождения миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС киевские каратели нанесли удар по тепловой электростанции, непосредственно два удара по паромной переправе, которая тоже находится на территории ТЭС.

«Вечером, уже после отъезда миссии МАГАТЭ, было нанесено еще три огневых поражения по территории города», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, работу на Запорожской АЭС продолжают восемь специалистов МАГАТЭ.