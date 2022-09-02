Москва, 2 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день перспективы возобновления палестино-израильского политического диалога не просматриваются. Об этом 2 сентября заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

Он пояснил, что главным препятствием этому является «тревожная динамика развития ситуации «на земле». Кроме того, перезапуску мирного процесса не способствует и линия Соединённых Штатов.

«Несмотря на то, что с приходом в Белый дом Джо Байдена однозначно произраильский курс предыдущей администрации претерпел определенную корректировку, Вашингтон по-прежнему делает ставку на концепцию «экономического замирения» Палестины, игнорируя политическую составляющую конфликта», — указал в беседе с РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом дипломат отметил ущербность такого подхода, о чём, по его словам, убедительно свидетельствуют последние вспышки вооружённого противостояния между Газой и Израилем. Кинщак также указал на отсутствие у нынешней администрации США «желания предпринимать какие-либо практические шаги для вывода ближневосточного урегулирования из тупика».

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Однако решение в нынешней ситуации есть. По его словам, »разорвать порочный круг насилия между палестинцами и израильтянами можно только через комплексное урегулирование конфликта по формуле «два государства для двух народов» в соответствии с общепризнанной международно-правовой базой».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе израильские военные начали операцию под название «Рассвет» против палестинской группировки на территории сектора Газа (Палестина), которая считается в стране террористической. Несколько дней спустя премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что продолжать операцию ВС Израиля смысла нет, так как она достигла своих целей.

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