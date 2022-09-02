Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:03 — REGNUM Вечером 23 июля в Ярославской области разбился парашютист, спрыгнувший с самодельного мотодельтаплана. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Самодельный мотодельтаплан Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

ЧП произошло в двух километрах от села Никульское Переславского района.

«Парашютист, находясь на высоте 1200 метров в районе взлетно-посадочной площадки аэроклуба «Вольный ветер», совершил прыжок с парашютом со сверхлегкого воздушного судна — самодельного мотодельтаплана под управлением дельтапланериста», — рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Однако парашют не раскрылся. Мужчина погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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