Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 сентября 2022, 11:03 — REGNUM Вечером 23 июля в Ярославской области разбился парашютист, спрыгнувший с самодельного мотодельтаплана. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
ЧП произошло в двух километрах от села Никульское Переславского района.
Однако парашют не раскрылся. Мужчина погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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