Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Вечером 23 июля в Ярославской области разбился парашютист, спрыгнувший с самодельного мотодельтаплана. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Самодельный мотодельтаплан

ЧП произошло в двух километрах от села Никульское Переславского района.

«Парашютист, находясь на высоте 1200 метров в районе взлетно-посадочной площадки аэроклуба «Вольный ветер», совершил прыжок с парашютом со сверхлегкого воздушного судна — самодельного мотодельтаплана под управлением дельтапланериста», — рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Однако парашют не раскрылся. Мужчина погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.