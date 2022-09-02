Москва, , 10:58 — REGNUM В Госдуму поступили негативные отзывы ряда российских регионов на законопроект о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия») в ходе заседания комитета Торгово-промышленной палаты Московской области по развитию предпринимательства в сфере рекламы.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, документ, подготовленный зампредом комитета Госдумы по экономической политике Артёмом Кирьяновым («Единая Россия»), предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Законопроект в первом чтении не поддержали думские фракции СРЗП, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». По решению Совета Думы срок предоставления поправок к законопроекту был продлен до 9 сентября 2022 года.

«Хочу отметить, что Питер, Москва, Татарстан и многие другие субъекты достаточно жестко высказались официальным письмом», — сказал Кравченко.

Депутат добавил, что отрицательное заключение поступило и от Федеральной антимонопольной службы. Также в комитете ждут заключение правительства РФ, добавил он.

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