Благовещенск, , 11:06 — REGNUM Полностью готов к Восточному экономическому форуму павильон Амурской области. Завершается установка экранов, с помощью которых посетители ВЭФ смогут попробовать отправить ракету в космос, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Павильон Амурской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021 Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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Смонтированы настенные панели и интерактивный экран. В помещениях также установлены боксы с информацией о мастер-планах амурских городов — Благовещенска, Тынды и Свободного.

Создана торговая зона «Сделано в Амурской области», там свою продукцию представят местные производители. Угощать гостей ВЭФ будут мёдом, квасом, мясными и молочными продуктами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме-2022 во Владивостоке делегация Амурской области готовится подписать 18 соглашений. Общая сумма инвестиций по итогам этих договорённостей, как предполагается, составит 30 млрд. рублей.