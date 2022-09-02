Москва, 2 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Несмотря на изменение внешней конъюнктуры, принципиально в политике российского правительство ничего не изменилось, и оно по-прежнему заинтересовано в слабом рубле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ намерены потратить почти 70 млрд долларов на покупку юаней и других дружественных валют, дабы замедлить укрепление рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Надо определиться, в чьих интересах действует российское правительство, какие цели оно перед собой ставит. И тогда можно пытаться оценить эффективность тех или иных шагов. Мне представляется, что ничего фундаментально не изменилось в политике российского государства за последние годы, — констатировал Комолов. — Изменилась внешняя конъюнктура, под которую правительство пытается подстроиться. Имеет место переход с западных покупателей российских ресурсов на Восток. Но при этом роль России в мировой экономике принципиально не изменилась. Власти РФ хотели бы проводить в отношении стран Востока ту же самую политику, которую они прежде всели в отношении западных государств. Это означает, что правительство РФ, как и прежде, заинтересовано в слабом рубле. И не скрывает этого. Как только рубль начал укрепляться, чиновники всех мастей стали призывать к девальвации рубля, поскольку это мешает российской промышленности. И понятно, какой — экспортоориентированной, сырьевой».

Поэтому, как полагает Комолов, власти РФ будут ослаблять рубль, используя разные методы.

«Впрочем, теперь это делать сложнее, так как спрос на доллары и евро сократился из-за ограничений на импорт, а поэтому приходится идти на разнообразные ухищрения, — сказал Комолов. — Но главное здесь то, что девальвация рубля остается основой валютной политики государства. Ничего принципиально не поменялось и меняться не будет, потому что слабый рубль не дает возможности обновлять основной капитал в российской экономике, решать проблему основных фондов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сведения, что решение о закупке валюты дружественных стран было одобрено на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центробанка России.