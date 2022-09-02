Барнаул, 2 сентября 2022, 10:56 — REGNUM В школах Барнаула организован общественный контроль организации горячего питания, сообщает 2 августа телеграм-канал городской мэрии по итогам выездного совещания, посвящённого вопросам организации питания в школах. В нем приняли участие руководители администрации Барнаула, депутаты Барнаульской городской Думы, представители Совета женщин при главе Барнаула, общественных организаций, родители учащихся.

Школьное питание
Школьное питание
ИА REGNUM

Проверка прошла на базе барнаульской школы №52. Здесь в 37 классах обучается более тысячи школьников. Ребята-младшеклассники, как и в других школах города, питаются бесплатно: те, кто учится в первую смену, завтракает, а для второй смены накрывают столы на обед. Кроме того, организовано двухразовое питание 14 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор школы №52 Татьяна Пономарева провела для участников встречи экскурсию по столовой. На перемене ребятам накрыли столы: сегодня в меню тефтели и каша, также подают хлеб и булочки, в качестве напитка — кисель. На вопросы, нравится ли еда, младшеклассники отвечают: «Вкусно!».

Контракт на оказание услуг по организации питания заключен с КШП «Глобус». Как сообщил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, за лето все школы Барнаула и пищеблоки в них подготовили к организации питания. Новую мебель в обеденные залы приобрели в 12 школ на сумму 2,6 млн рублей. Еще на 7, 1 млн в 28 школ закупили технологическое оборудование. Со 2 сентября в школах начали получать горячие завтраки или обеды более сорока тысяч детей.

«На эти цели в 2022 году выделено почти 408 млн рублей. В 84 школах Барнаула есть начальные классы, которые с сегодняшнего дня получают бесплатное горячее питание. Перед началом учебного года подготовлены пищеблоки, и в части из них обновили оборудование», — говорит Андрей Муль.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на гнилые овощи и червяка в компоте, которых буквально за несколько дней до визита в Барнаул главы правительства России Михаила Мишустина (26 февраля 2021 года) запечатлели в обедах детей из гимназии №123, в АО «КШП-Глобус» не выявлено нарушений в ходе проверок. Информацию о совещании по вопросу качества и организации горячего питания школьников в образовательных учреждениях, обслуживаемых этим АО, мэрия Барнаула обнародовала только спустя месяц.

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