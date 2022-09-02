Барнаул, , 10:56 — REGNUM В школах Барнаула организован общественный контроль организации горячего питания, сообщает 2 августа телеграм-канал городской мэрии по итогам выездного совещания, посвящённого вопросам организации питания в школах. В нем приняли участие руководители администрации Барнаула, депутаты Барнаульской городской Думы, представители Совета женщин при главе Барнаула, общественных организаций, родители учащихся.

Школьное питание ИА REGNUM

Проверка прошла на базе барнаульской школы №52. Здесь в 37 классах обучается более тысячи школьников. Ребята-младшеклассники, как и в других школах города, питаются бесплатно: те, кто учится в первую смену, завтракает, а для второй смены накрывают столы на обед. Кроме того, организовано двухразовое питание 14 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор школы №52 Татьяна Пономарева провела для участников встречи экскурсию по столовой. На перемене ребятам накрыли столы: сегодня в меню тефтели и каша, также подают хлеб и булочки, в качестве напитка — кисель. На вопросы, нравится ли еда, младшеклассники отвечают: «Вкусно!».

Контракт на оказание услуг по организации питания заключен с КШП «Глобус». Как сообщил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, за лето все школы Барнаула и пищеблоки в них подготовили к организации питания. Новую мебель в обеденные залы приобрели в 12 школ на сумму 2,6 млн рублей. Еще на 7, 1 млн в 28 школ закупили технологическое оборудование. Со 2 сентября в школах начали получать горячие завтраки или обеды более сорока тысяч детей.

«На эти цели в 2022 году выделено почти 408 млн рублей. В 84 школах Барнаула есть начальные классы, которые с сегодняшнего дня получают бесплатное горячее питание. Перед началом учебного года подготовлены пищеблоки, и в части из них обновили оборудование», — говорит Андрей Муль.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на гнилые овощи и червяка в компоте, которых буквально за несколько дней до визита в Барнаул главы правительства России Михаила Мишустина (26 февраля 2021 года) запечатлели в обедах детей из гимназии №123, в АО «КШП-Глобус» не выявлено нарушений в ходе проверок. Информацию о совещании по вопросу качества и организации горячего питания школьников в образовательных учреждениях, обслуживаемых этим АО, мэрия Барнаула обнародовала только спустя месяц.

Читайте также: Гнилая морковь и червяк в обеде школьников Барнаула стали нормой?