Анадырь, , 10:55 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетней жительницы села Лаврентия в совершении особо тяжкого преступления против личности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Чукотскому АО.

Дети улицы Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия

Читайте также: Группа подростков избила сверстника во Владивостоке

В ходе следствия было установлено, что в июне 16-летняя фигурантка из личных неприязненных отношений нанесла односельчанке множественные удары кулаками и ногами по различным частям тела. Спустя непродолжительное время потерпевшая от полученных травм скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база — уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке полиция проводит проверку после появления в интернете видео, как группа несовершеннолетних избивает подростка.