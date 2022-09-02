Кемерово, 2 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области после вмешательства прокуратуры исправили ошибку, из которой более 2 тыс. семей остались без выплат на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе проверки было установлено, что с мая по июль 2022 года сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда вынесли более 60 тыс. решений об отказе в выплатах из-за того, что среднедушевой доход семьи превышал прожиточный минимум.

Однако выборочная проверка показала, что в ряде случаев была допущена ошибка — суммы доходов членов семьи и другие доходы заявителей учитывались дважды. В результате руководителю отделения Фонда было внесено представление.

«По результатам его рассмотрения более 2 тыс. ранее принятых решений пересмотрены, семьям назначены выплаты на сумму более 180 млн рублей на установленный действующим законодательством годичный срок, в том числе за прошедший период, начиная с 1 апреля 2022 года», — отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура потребовала пересмотреть все решения об отказе в предоставлении выплат.