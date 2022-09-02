Пенза, , 10:59 — REGNUM В Пензе на базе средней общеобразовательной школы № 66 имени В. А. Стукалова заработал Центр цифрового образования детей «IT-куб». Он создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», сообщает 2 сентября министерство образования Пензенской области.

Занятия в «IT-кубе»

На создание площадки из федерального и регионального бюджетов выделялось около 17,5 млн рублей. Центр оснастили планшетами, интерактивными и робототехническими комплексами, связанными с промышленным производством.

Обучение по шести дополнительным образовательным программам на базе «IT-куба» пройдут 400 человек, 1,5 тыс. детей примут участие в мероприятиях, акциях и мастер-классах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье благодаря нацпроекту «Образование», ширится сеть «IT-кубов». В 2022 году планируется открыть ещё шесть центров цифрового образования детей.

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