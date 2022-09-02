Донецк, 2 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель, сообщил 2 сентября мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Последствия сегодняшнего обстрела Куйбышевского района. Один человек погиб. Анкетные данные устанавливаются», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября киевские каратели обстреляли нескольких районов Донецка, в том числе Куйбышевский, Кировский и Петровский.