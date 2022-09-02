Сеул, 2 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Южной Корее утвердили план по модернизации ударных вертолетов AH-64E Apache. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Naszemiasto.pl Вертолёт AH-64 Apache

Согласно опубликованным данным, на проект будет выделено 400 млрд вон (~$295 млн).

В рамках проекта с 2023 по 2027 год правительство Южной Кореи закупит в США тактические линии передач данных и радиолокационные системы управления огнем для повышения боевых возможностей вертолетов.

Напомним, что Южная Корея завершила развертывание 36 вертолетов AH-64E Apache в начале 2017 года.