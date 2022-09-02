Уфа, , 10:54 — REGNUM Имена еще двух участников спецоперации увековечили 1 сентября в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Флаг России

Сообщается, что в городе Янаул в гимназии им. Муксинова была открыта мемориальная доска Шайдуллину Эдуарду, а перед входом в школу №1 — мемориальная доска Набиуллину Артуру.

Отмечается, что Эдуард Шайдуллин в 2018 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в г. Санкт-Петербург, служил командиром взвода в танковой дивизии в звании старший лейтенант.

Артур Набиуллин в 2007 году окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию, после заключил контракт о прохождении военной службы, служил на должности командира боевой машины в звании старший сержант, посмертно награжден орденом Мужества.

«У погибших военнослужащих остались супруги и несовершеннолетние дети. После открытия мемориала мы почтили память погибших минутой молчания. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их подвиги не будут забыты и станут примером для подрастающего поколения!» — сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев в своем телеграмм-канале.

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