Чебоксары, 2 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В социальных учреждениях Чувашии по итогам проверок выявлены факты поставок некачественной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

ИА REGNUM Проверка масла

С начала года ведомство отобрало 23 пробы пищевой продукции в 15 социально значимых учреждениях Чувашской Республики. В управлении отмечают, что только в августе в семи пробах установлены нарушения по показателям качества и безопасности: выявлены четыре фальсифицированные пробы сладко-сливочного масла (двух производителей — из Нижегородской области и Подмосковья), сыра (производителя из Татарии) и сметаны (двух чувашских производителей).

Управление выдало предостережения местным производителям о недопустимости нарушения обязательных требований, а также направило информацию для принятия мер в профильные органы власти Чувашии.

Отметим, что контроль проводится в рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в России. Отобранную пищевую продукцию исследуют в аккредитованных лабораториях.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии заявляли о планах централизовать закупки в рамках организации школьного питания, чтобы оставить на рынке «состоявшихся поставщиков, которые способны обеспечивать» и количество, и качество питания.