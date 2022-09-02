Симферополь, 2 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Участник террористической организации «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решением Киевского районного суда Симферополя отправится в колонию строгого режима. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено, гражданин б. УССР, 1991 года рождения, участвовал в организации продуктовой блокады Крыма и в «иных противоправных акциях в приграничных районах». Фигуранта дела задержали в апреле 2022 года при попытке незаконного въезда на территорию Крыма.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде пяти лет лишения свободы, отбывать его он будет в колонии строгого режима.