Барнаул, , 10:48 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 2 сентября известило о высокой пожароопаснсти. По данным синоптиков, с 3 по 5 сентября в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Жара LuidmilaKot

Как сообщало ИА REGNUM, аномальная жара отмечалась на Алтае в августе.

Ранее о том, что температура воздуха выше 30 градусов с наступлением календарной осени сохранится в некоторых регионах Урала и Сибири, а также на юге России, известил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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