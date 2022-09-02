Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Евросоюз и НАТО угодили в свою же ловушку, приготовленную для президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание The American Conservative.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что Запад вступил с Россией в полномасштабную экономическую войну и проиграл. Возмездие России может обернуться параличом всей Европы, и «лишь дураки» удивятся этому.

Автор статьи Род Дреер напомнил, что журналист Гэвин Эшенден заявил о капкане глобалистской экспансии, в который угодили НАТО и ЕС.

«За исключением того, что это была не путинская ловушка, а НАТО и ЕС, поймавшие себя в ловушку глобалистской экспансии. Но так проще обвинить Путина», — пишет Дреер.

По его словам, британцы и европейцы не понимают, из-за чего должны разориться, мёрзнуть, жить в темноте ради киевского режима. Вероятно, им не понравятся обвинения властей в симпатии к Путину, когда они начнут возмущаться действиями руководства своих стран.

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