Москва, , 10:49 — REGNUM Сбербанк за 8 месяцев 2022 года в полтора раза увеличил объем кредитования застройщиков жилья. Объем выдачи кредитов девелоперам сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос до 1,2 триллиона рублей, рассказал в интервью РИА «Новости» заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов. Всего, по его словам, за это время в банк поступило 1350 заявок на кредиты от застройщиков.

«Это фактически столько же, сколько и в прошлом году», — отметил топ-менеджер кредитной организации. Основной рост спроса на проектное финансирование был зафиксирован начиная со второго квартала 2022 года.

В настоящее время банк финансирует строительство 46,6 миллиона квадратных метров жилья, на него приходится 55% всех кредитов девелоперам жилой недвижимости, подчеркнул Попов. По прогнозам, в 2022 году Сбербанк заключит более двух тысяч новых кредитных договоров на финансирование жилья на сумму около 2,5 триллионов рублей.

«С апреля мы наблюдаем восстановление спроса со стороны застройщиков и считаем, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Мы видим, что девелоперы готовят новые проекты не только в «экономе» или «комфорте», но даже в классе «люкс», где стоимость квадратного метра стартует от 2 миллионов рублей. На все есть спрос», — подчеркнул заместитель председателя правления Сбера.

Что касается общего положения дел на рынке недвижимости, то Анатолий Попов прогнозирует, что рост цен на новостройки в России, который наблюдался в 2020–2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована на текущем уровне минимум до начала 2023 года. По результатам первой половины года в «Сбербанке» даже фиксируют небольшое, меньше десяти процентов, но падение стоимости жилья. При этом, по словам Попова, подобная ситуация не свидетельствует об обвале рынка жилья.

«Не исключено, что ключевая ставка и дальше будет снижаться, а это в свою очередь поможет экономике девелоперских проектов и сделает более доступной ипотеку для населения. При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу «стабильных» прогнозов, без поводов для паники», — заключил он. При этом, с понятными сложностями столкнулись ряд действующих в России гостиниц, ориентированных на деловой туризм. Их, по мнению Анатолия Попова, могут переформатировать в апартаменты и продать. Он отметил, что, как правило, отели, о которых идет речь, находятся в достаточно хороших местах, со стоимостью квадратного метра в 600-700 тысяч рублей. А гостиничный номер в них в связи с сокращением спроса стоит уже меньше 10 тысяч рублей в сутки — такие цены были на рынке десять и более лет назад.

«Какой смысл здесь иметь полупустой отель, если можно его продать?» — сказал топ-менеджер Сбербанка.