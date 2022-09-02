Оренбург, 2 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. На российско-казахстанском участке госграницы РФ по направлению к автомобильным пунктам пропуска на территории Оренбуржья пресечено 28 попыток незаконного вывоза зерна в Казахстан, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.

suraj Пшеница

С начала года 2022 года из Оренбуржья в Казахстан пытались вывезли свыше 270 тонн зерна. Основной объём приходится на пшеницу, ячмень, семена подсолнечника и нут.

Партии зерна перевозились без фитосанитарных документов. В результате продовольствие вернули отправителям. По все фактам возбудили административные дела.