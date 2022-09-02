Чита, , 10:43 — REGNUM На федеральной трассе Чита-Забайкальск досрочно завершили работы по капремонту моста через реку Бундугуй вблизи п. Маккавеево Читинского района, сообщает 2 августа региональное министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

22-09-02 14.38.18 Министерство транспорта Забайкалья

Работы стартовали в 2021 году и завершили на четыре месяца раньше намеченного срока. Также на 56-км км этой же дороги введен в эксплуатацию после капремонта мост через реку Унгур.

Всего в 2022 году ФКУ Упрдор «Забайкалье» на федеральных автодорогах региона ведет ремонтные работы на девяти искусственных сооружениях, пять из которых приведут в нормативное состояние к концу года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Чите отремонтировали главную «медицинскую» трассу: протяженность улицы Коханского — чуть более километра, во время ремонта постарались сделать ее более удобной как для автомобилистов — увеличили количество парковочных мест, так и для пешеходов, в том числе для мам с колясками.

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