Кедровый, Томская область, 2 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Томской области за семь месяцев с начала года зарегистрировано 366 случаев педикулеза. Уровень заболеваемости ниже среднероссийского уровня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В поисках вшей. Цитата из картины Александра-Габриэля Декана. Нищие мальчики. 1830-е

Показатели в регионе снижаются с каждым годом. Так, в 2022 году было зафиксировано 922 случая, в 2020 году — 1130 случаев.

При этом заболевших выявляли по всей области. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кедровый, в Зырянском, Парабельском, Верхнекетском и других районах, где заболеваемость в 1,5-6,4 раза превышает средние по субъекту.

«В структуре заболеваемости педикулезом дети составили 72,1%, в 2020 году — 69,4%. Наиболее поражаемой группой составили школьники 7-14 лет, среди которых зарегистрировано 529 случаев», — добавили в ведомстве.