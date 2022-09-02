Энергодар, Украина, 2 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Работу на Запорожской АЭС продолжают восемь специалистов МАГАТЭ, сообщил 2 сентября глава администрации Энергодара Александр Волга.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«На данный момент на АЭС осталось восемь человек (членов миссии МАГАТЭ), плюс еще четыре человека — обслуживающий персонал, который сопровождает их. Надеемся на адекватное и объективное расследование всех мероприятий», — сказал он в эфире «России 24».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты МАГАТЭ и глава организации Рафаэль Гросси 1 сентября прибыли с подконтрольной Киеву территории на Запорожскую АЭС.

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