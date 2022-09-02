Мелитополь, Бывш. УССР, , 10:40 — REGNUM Киевские шпионы и диверсанты пытались проникнуть на Запорожскую АЭС вместе с экспертами МАГАТЭ. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил 2 сентября РИА Новости.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Он рассказал, что В. Зеленский приказал спецслужбам киевского режима внедрить шпионов и диверсантов в делегацию МАГАТЭ. Эти люди должны были работать под журналистским прикрытием, но замысел своевременно раскрыли.

«Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом [киевских] журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены», — сказал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Глава организации Рафаэль Гросси рассказал о проведении первичной оценки.

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