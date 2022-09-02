Кишинёв, , 10:39 — REGNUM Оппозиционная партия «Шор», протестуя против политики властей Молдавии, в ночь на 2 сентября вывела сторонников в Кишинёве на акцию протеста со свечами. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«Люди зажгли свечи перед администрацией президента, протестуя таким образом против волны повышения цен на электроэнергию, газ и топливо, а также против кризисов, в которые они ввергли страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники акции потребовали отставки президента Майи Санду. Протестующие также назвали «некомпетентным» правительство, сформированное правящей партией «Действие и солидарность», основанной Санду.

«Требуем отставки Майи Санду и её правительства. Они обещали хорошие времена, но принесли нам тяжёлые времена. Как сейчас темно на улице, так скоро будет точно так же и в наших домах», — сказал один из участников акции.

Стоит отметить, что в Молдавии самые высокие темпы инфляции в Европе. В июне 2022 года при сравнении цен с июнем 2021 года цены в среднем выросли на 31,83%. Это объясняется ростом цен на автомобильное топливо и природный газ. В правительстве республики приняли программу экономии энергии на зимний период, предусматривающей снижение температуры в помещениях в отопительный период, отключение уличного освещения и др.

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