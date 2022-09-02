* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 2 сентября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли мирного жителя, предварительно подвергнув его пыткам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) CWitte Оружие

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Инцидент произошёл в кишлаке Харо уезда Хендж. После пыток и расстрела талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбросили тело этого человека в реку.

Согласно источникам, погибшего звали Ага Мохаммад, и он не был связан ни с одной группировкой.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.