Фукусима , Япония, , 10:35 — REGNUM В Японии для извлечения расплавившегося ядерного топлива на одном из реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1» могут применить новую технологию, подразумевающую погружение здания реактора в воду — сооружение вокруг него водонепроницаемого саркофага. Об этом со ссылкой на источники в компании — операторе станции Tokyo Electric Power 2 сентября сообщает телеканал NHK.

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По мнению специалистов, сооружение вокруг реактора (предположительно третьего) прочной конструкции позволит затопить его и обеспечить более безопасную рабочую среду для извлечения расплавившегося ядерного топлива. А этот этап считается самым сложным в ликвидации последствий аварии на АЭС.

Помешать реализации такого проекта может его крайне высокая стоимость, связанная с использованием новейших технологий и сложных инженерных расчётов. В настоящее время смета ликвидационных работ на «Фукусиме-1» и так уже достигла 8 трлн иен ($57,5 млрд), новый способ может её значительно увеличить.

Первоначально удаление расплавившегося ядерного топлива предполагалось начать «сухим» способом на втором реакторе АЭС уже в этом году, но позднее этот этап отложили ещё на год-полтора. Полный демонтаж «Фукусимы-1» планируется завершить до 2050 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии впервые с момента аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла в 2011 году, частично отменён приказ об эвакуации в посёлке Футаба, где расположена АЭС.

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