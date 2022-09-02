Салехард, 2 сентября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Летняя гляциологическая экспедиция на Полярный Урал ученых научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова завершилась. Специалисты вышли на полный цикл наблюдений за ледниками ИГАН и Обручева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Учёные вышли на полный цикл наблюдений за ледниками ИГАН и Обручева на Полярном Урале

Научным сотрудником географического факультета МГУ, кандидатом географических наукАллой Турчаниновой было выполнено рекогносцировочное обследование территории, определёны ключевые участки для мониторинга на предмет возможного возникновения лавин и селей. «В условиях меняющегося климата и деградации ледников, а также в связи с активным развитием горного туризма и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера такой контроль со стороны науки необходим».

Исследования на ключевых участках будет проводиться экспедиционными и дистанционным методами, что даёт ямальским и московским ученым возможность полного цикла наблюдений за ледниками.

Согласно исследованиям, ледники ИГАН и Обручева уменьшаются в размерах. На их состояние оказало влияние малоснежная зима и тёплое лето. Таяние обнажило ранее скрытые камни, образовало трещины и колодцы, вызванные стоком воды. Язык ледника ИГАН отступил на пять метров, а уровень озера упал на три метра.

Кроме того, учёными была проведена полная геодезическая съёмка поверхности ледников, сняты показания с автоматических регистраторов, которые покажут динамику таяния снежного покрова.

«После обработки данных геодезической съемки и показаний автоматических регистраторов мы сможем построить точные модели ледников ИГАН и Обручева с прогнозами их будущих изменений под воздействием климата», — отметилАлександр Шеин, ведущий научный сотрудник сектора криосфера научного центра изучения Арктики.

«Запас льда на ИГАН и Обручева прочный. Изменения показывают, что ледники приходят в равновесное состояние с современным климатом. Приспосабливаются, уменьшаются в размерах, но продолжают существовать», — прокомментировалМихаил Иванов, старший научный сотрудник географического факультета МГУ.

Иванов также добавил, что ледники тают, но опасности, что в обозримом будущем их белая шапка полностью исчезнет, нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого автономного округа состоялась научная экспедиция в рамках стратегического проекта «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни». Целью экспедиции стала оценка влияния изменения климата и процессов глобализации на качество жизни народов, ведущих традиционный образ жизни, и других локальных сообществ.

Читайте также: Учёные оценили влияние климата на традиционный образ жизни коренных народов