Саратов, 2 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Саратове с деловой программы начались I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Участникам и гостям мероприятия продемонстрировали инвестиционные и производственные возможности региона, сообщает 2 сентября министерство строительства и ЖКХ Саратовской области.

Saratov. gov.ru Талисман I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом»

В рамках деловой программы до 4 сентября запланированы ряд заседаний, питч-сессии и экспертные гостиные.

В торжественной церемонии открытия игр примут участие вице-премьер правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

I Всероссийские спортивные игры «Умный город. Живи спортом» проходят в Саратове со 2 по 4 сентября.

Ранее ИА REGNUM передавало, участниками I Всероссийских спортивных игр «Умный город. Живи спортом» станут более 1,7 тыс. спортсменов-любителей в возрасте от 16 до 60 лет со всей страны. Соревнования пройдут по 11 видам спорта. К играм привлекут более 300 волонтеров. Саратовскую область представят около 200 человек.

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