Абу-Даби, , 10:33 — REGNUM Банки, имеющие связи с Турцией, терпят убытки с тех пор, как валюта страны начала резко обесцениваться в 2018 году. Рейтинговое агентство Fitch подсчитало, что кредиторы из богатых нефтью странах Персидского залива всего лишь за первые шесть месяцев 2022 года потеряли почти 1 млрд долларов из-за связей с Турцией, как передает 2 сентября CNBC.

Турецкая лира Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Банки стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — а это Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, — имеющие турецкие филиалы были вынуждены принять финансовую отчетность в условиях гиперинфляции в первой половине 2022 года, поскольку совокупная инфляция в Турции за последние три года превысила 100%.

По расчетам Fitch, банки стран Персидского залива с турецкими филиалами за первое полугодие 2022 года понесли чистые убытки в размере около 950 млн долларов США. Среди наиболее пострадавших оказались Emirates NBD — флагманский банк ОАЭ — и Kuwait Finance House, второй по величине банк в Кувейте. Турецкие активы составляют в Kuwait Finance House и Emirates NBD составляет 28% и 16%, соответственно. Национальный банк Катара также оказался в числе пострадавших.

Аналитики Fitch полагают, что турецкие активы «представляют риск для капитальных позиций банков стран Совета сотрудничества в связи с потерями при пересчете валюты из-за обесценения лиры».

С начала года лира потеряла 26% своей стоимости по отношению к доллару, что делает импорт и покупку основных товаров гораздо более проблематичными для 84 миллионов жителей Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно отвергает идею повышения ставок. Его правительство разработало альтернативные методы в стремлении поддержать валюту и увеличить доходы страны, а также улучшить отношения с богатыми странами Персидского залива для привлечения инвестиций. ОАЭ и Катар пообещали вложить миллиарды долларов в экономику Турции.

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