Улан-Удэ, 2 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Бурятии численность школьников за последние годы стабильно растёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Правительство Бурятии Школьники в Бурятии

Так, если в прошлом учебном году в школах обучалось 150,6 тыс. детей, то в новом — 153 тыс. учеников.

«В День знаний, 1 сентября, в Бурятии впервые сядут за парты более 16,6 тысяч первоклашек, из них около 7,5 тысяч — в Улан-Удэ», — добавили в службе статистики.

В связи с ростом числа учеников, особенно в Улан-Удэ и пригородных районах республики активно строятся новые школы. Так, за последние пять лет построено 18 учебных заведений. До конца 2022 года, как сообщало ИА REGNUM, будут введены в строй ещё три школы.

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