Москва, 2 сентября 2022, 10:32 — REGNUM Уже воспользовались или планируют воспользоваться программой туристического кешбэка до 10 сентября 18 жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.
Скорее не будут пользоваться туристическим кешбэком 48% граждан. Однозначно отказались от данной программы 34%.
Знают о программе кешбэка за путешествия по России 72% опрошенных: Признались, что впервые слышат о ней, 28%. Больше всего осведомлены о программе граждане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.
Опрос проведён 29–31 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 360 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, по программе туристического кешбэка за путешествия по России туроператоры предложат около 1,5 млн туров.
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