Москва, 2 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Уже воспользовались или планируют воспользоваться программой туристического кешбэка до 10 сентября 18% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы

Скорее не будут пользоваться туристическим кешбэком 48% граждан. Однозначно отказались от данной программы 34%.

Знают о программе кешбэка за путешествия по России 72% опрошенных. Признались, что впервые слышат о ней, 28%. Больше всего осведомлены о программе граждане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

Опрос проведён 29–31 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 360 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, по программе туристического кешбэка за путешествия по России туроператоры предложат около 1,5 млн туров.

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