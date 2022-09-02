Екатеринбург, 2 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Ситуация с переодеванием школьника в женское платье является необычной. Об этом заявил журналистам глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Александр Комаров ИА REGNUM Администрация Екатеринбурга

Изданию Е1.ru он заявил, что уже вернулся из гимназии, в которой произошёл этот инцидент.

«Мы сейчас пока тут сами посовещаемся, для нас это тоже необычная ситуация. Попозже дадим вам комментарии», — пообещал чиновник журналистам.

Шевченко также добавил, что общался по этому поводу только с директором гимназии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября ученик седьмого класса одной из гимназий Екатеринбурга явился на линейку в женской школьной форме.