Москва, 2 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Известие о «положительном сюрпризе», который преподнесла российская статистика промышленного производства, высмеял в своем телеграм-канале 2 сентября доктор экономических наук Никита Кричевский:

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«В нашем экономическом сообществе всегда было много «наблатыканных». Тех, кто выучил несколько умных экономических терминов и сейчас жонглирует ими к месту и не к месту.

Тут пишут, что «эксперты увидели «положительный сюрприз» в российской экономике». Мол, негативный эффект санкций на экономику России был переоценен, а «оживление спроса, восстановление промышленности и инвестиций, контроль над инфляцией могут смягчить падение ВВП в 2022 году до 3% или ниже».

Мы сейчас не берем прогнозы наподобие дурака Иноземцева, весной заявившего, что к декабрю этого года российская экономика перестанет существовать. Мы о другом — за счет чего случился данный »положительный сюрприз»?

Тут-то все встает на свои места: за счет высоких цен на нефть и ушлости российских коммерсантов, наладивших как параллельный экспорт, так и импорт. Кроме того, не все страны присоединились к антироссийским санкциям, что позволило торговать с ними энергоносителями в прежнем режиме.

Все остальное «в минус». Курс рубля задран потому, что ЦБ не знает, куда девать доллары и евро. Инвестиционная активность поддерживается за счет дышащего на ладан бюджета (спасибо Набиуллиной, задравшей курс), восстановление промышленности идет преимущественно на склад, а реальные доходы людей падают который месяц подряд.

Про инфляцию и вовсе промолчим: на заборе (в отчетах), дорогие «экономисты», тоже много чего написано, но это не значит, что так оно и есть. И это вы называете «положительным сюрпризом»?

Кстати, о размещении излишков нефтедолларов в юанях. Сложно сказать, по какой ставке пройдет размещение $70 млрд сверхдоходов, но «Русал» разместился в юанях под 3,9% годовых, а ставка китайских гособлигаций — 2,65% годовых. Плюс Китай крайне заинтересован не в укреплении, а в ослаблении юаня, у него в экономике свои проблемы. Так что дополнительные деньги — это дополнительное ослабление китайской валюты. И все же лучше разместиться в юанях — хоть что-то, но останется. В отличие от долларов и евро, которые не сегодня-завтра вновь могут быть заморожены. Скажем, по восьмому пакету санкций».

Как сообщало ИА REGNUM, «положительным сюрпризом» экономисты «Ренессанс Капитала» в обзоре от 25 августа, с которым ознакомился РБК, обозначили статистику промышленного производства, которое в июле снизилось только на 0,5% в годовом выражении.