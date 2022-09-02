Абакан, 2 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили об ожидающихся заморозках.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, в Хакасии 3–4 сентября в воздухе и на почве похолодает до — 2 °С.

Сотрудники управления просят граждан соблюдать меры безопасности в связи с заморозками. Садоводам и огородникам рекомендуют позаботиться об урожае и теплицах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильных дождях, ветре, грозах, граде. Ненастье пришло в регион в начале сентября.

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