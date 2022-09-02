Екатеринбург, 2 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Подведены итоги переписи населения в Екатеринбурге. Число жителей уральской столицы 2 сентября назвал начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Перепись населения

«У нас появилась официальная численность населения в городе Екатеринбурге — 1 588 665 человек», — отметил Прядеин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. По предварительным данным, население страны составляет около 147 млн человек.