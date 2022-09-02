Егорлыкский район, Ростовская область, , 10:30 — REGNUM В Ростовской области 14-летний подросток устроил ДТП и бросил в машине пострадавшую девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился вечером 1 сентября на хуторе Ковалевский Егорлыкского района. На улице Советской подросток, находясь за рулём ВАЗ 2109, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль с тремя несовершеннолетними опрокинулся.

«Водитель и несовершеннолетняя пассажирка покинули место происшествия, оставив свою 13-летнюю подругу с травмами различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

В отношении отца несовершеннолетнего водителя составлен административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ. Полицейские разбираются в случившемся.