Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Общегородской крестный ход состоится в Петербурге 12 сентября, в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Впервые с 2019 года крестный ход в этот праздничный для православных верующих день вновь пройдет по Невскому проспекту: два предыдущих года из-за коронавирусных ограничений шествие по главной магистрали города 12 сентября не проводилось. В крестном ходе могут принять участие все желающие петербуржцы и гости города.

Крестный ход на Невском проспекте (2018 год) Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как сообщили 2 сентября в медиацентре Санкт-Петербурга, 12 сентября два главных праздничных богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе и Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в 9 часов утра возглавит литургию в Казанском соборе и по завершении ее, в 11:00 — общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери по Невскому проспекту в сторону Лавры.

Тем временем в Александро-Невской Лавре праздничное богослужение в 10:00 возглавит наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий, после чего в 12:00 начнется малый крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского из Свято-Троицкого собора Лавры на площадь Александра Невского.

На площади два шествия встретятся, будет совершен праздничный молебен, оглашены поздравления от духовных и светских властей Санкт-Петербурга, состоится чествование кавалеров ордена Александра Невского — ветеранов Великой Отечественной Войны. Праздник завершится прохождением роты почётного караула и концертной программой в Александро-Невской Лавре.

Праздничное молитвенное шествие в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга было учреждено императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году, вновь возрождено в 2013 году.