Якутск, 2 сентября 2022, 10:32 — REGNUM В Якутии больше не актуально проектное управление. Такой вывод сделал политобозреватель и журналист Виталий Обедин на основании того, что соответствующий департамент в правительстве республики просто упразднили. Об этом эксперт написал 2 сентября в своём телеграм-канале.
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По его мнению, «эпичное завершение эпохи «проектного управления» свидетельствует о том, что много энергии чиновники тратят напрасно.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии должность руководителя департамента внедрения изменений получила Наталья Членова. Ранее она управляла департаментом процессного и проектного управления.