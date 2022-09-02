Якутск, 2 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Якутии больше не актуально проектное управление. Такой вывод сделал политобозреватель и журналист Виталий Обедин на основании того, что соответствующий департамент в правительстве республики просто упразднили. Об этом эксперт написал 2 сентября в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Назначение

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«Судя по тому, что Департамент процессного и проектного управления теперь отсутствует в перечне на официальном сайте органов власти, его просто упразднили за ненадобностью. Просто тренд с проектным управлением, с которым носились чиновники три года назад, сошел на нет! А помните сколько было заявлений, брифингов, совещаний по этому поводу?» — отметил Виталий Обедин.

По его мнению, «эпичное завершение эпохи «проектного управления» свидетельствует о том, что много энергии чиновники тратят напрасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии должность руководителя департамента внедрения изменений получила Наталья Членова. Ранее она управляла департаментом процессного и проектного управления.